Zanardi, sindaco Pienza: "Nessuna comunicazione ufficiale su evento"

Fotogramma

"Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio". Lo sottolinea, parlando a Radio Siena tv, il sindaco di Pienza (Siena), Manolo Garosi, riguardo all'incidente stradale che ieri pomeriggio ha coinvolto Alex Zanardi, che con la sua handbike si è scontrato contro un camion lungo la strada provinciale 146, nel territorio comunale di Pienza. L'ex campione bolognese di Formula 1 stava partecipando alla staffetta tricolore di 'Obiettivo tre', viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

"Ci era stato comunicato solamente via Facebook che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza", aggiunge il sindaco di Pienza, che è già stato ascoltato dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla procura senese. "Ma poi - spiega ancora Garosi - ci hanno anche successivamente comunicato, sempre tramite Facebook, l'annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione".