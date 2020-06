Coronavirus Lombardia, 13 morti nelle ultime 24 ore

(Fotogramma)

Sono 13 le persone morte e risultate positive al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo comunica Regione Lombardia. Dall'inizio della pandemia i morti nella regione sono stati 16.570.

Sono 1.260 le persone ricoverate negli ospedali della Lombardia e positivi al Covid-19, 141 in meno rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 53, uno in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono finora 62.555, aumentati di 183 unità da ieri.

Mentre sono 128 i nuovi casi di coronavirus registrati in Regione di cui 53 a seguito di test sierologici. Dei nuovi contagiati "51 risultano debolmente positivi", spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Da inizio pandemia i positivi in Lombardia sono 92.968 e gli attualmente positivi sono 13.843, in calo di 68 unità rispetto a ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono oltre 7.800 e la percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri si attesta all'1,6%.

Nel dettaglio, sono 24.161 le persone finora risultate positive al coronavirus in provincia di Milano, 31 in più nelle ultime 24 ore, mentre a Milano sono 10.274 (+18). I positivi a Bergamo sono 14.120 (+24), a Brescia 15.479 (+37), a Como 4.053 (+2), a Cremona 6.577 (+1), a Lecco 2.817 (+2), a Lodi 3.557 (+3), a Mantova 3.444 (+4), a Monza e Brianza 5.731 (+4), a Pavia 5.542 (+9), a Sondrio 1.567 (+4) e a Varese 3.857 (+3).