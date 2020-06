I carabinieri hanno arrestato un pluripregiudicato per ‘coltivazione illecita di sostanze stupefacenti’. I militari lo hanno pedinato per giorni, fino a quando è stato costretto ad accompagnare gli investigatori in un vero e proprio tour all’interno della propria casa. Nel cortile, i militari dell’Arma hanno scovato "una piantagione di canapa indiana composta da 50 piante, dell’altezza compresa tra 50 e 160 cm, posta all’interno di una struttura costituita da un telaio in legno e le pareti in nylon, dotata di un impianto di irrigazione, due ventilatori collegati ad un timer di accensione ed un igrometro digitale perfettamente funzionante". In un capanno per gli attrezzi era presente tutto l’occorrente per il confezionamento e "addirittura – scrivono i carabinieri – uno stereo di piccole dimensioni per riprodurre musica utile a stimolare la crescita delle piante, nonché buste di varie dimensioni, nastro da imballaggio, forbici e una macchina per sottovuoto".