Niente fine del mondo, su Twitter è 'Maya una gioia'

Afp

"E anche oggi il mondo finirà un altro giorno, anno, secolo". Niente fine del mondo, di nuovo, e Twitter si scatena fra ironia e battute al grido di "Maya una gioia". Fallita la profezia che dava la vita di tutti noi per spacciata il 21 dicembre 2012, la storia si ripete oggi nel giorno del solstizio d'estate, nuova data fissata per la fine dei tempi dopo un ricalcolo. E sul social sollievo e boutade regnano sovrane: decine e decine i meme, centinaia le gif e migliaia i 'cinguettii' dedicati all'argomento da prima della mezzanotte, quando ancora ci si chiedeva quale fosse "l'outfit giusto per l'apocalisse" e se si dovesse "brindare come a Capodanno".

"00:01 e siamo ancora qua. I Maya definitivamente cancelled dopo l’ennesimo flop", scherzano i commentatori, mentre immagini di trenini e festeggiamenti si rincorrono sotto gli hashtag #finedelmondo e #maya. Ma non è tutto. Il pericolo scampato diventa anche occasione per una 'guerra' fra piattaforme social: "Su Instagram - notano - tutti presi male per la fine del mondo e invece qua su Twitter tutti delusi e incazzati perché a mezzanotte e 25 non stiamo ancora facendo il trenino nell'aldilà. Avete ancora dubbi su quale sia il social migliore?". La risposta arriva da una schiera di - almeno apparentemente - delusi. "Peccato, tocca continuare la dieta", "mi è arrivato l'addebito del finanziamento.. mai una gioia!", "i Maya ci hanno trollato di nuovo", "comunque volevo dire ai Maya che è la seconda volta che mi illudono", dicono, mentre c'è già chi si lancia in ipotesi vagamente inquietanti: "E se fossimo già morti?". Condivisibile la replica: "Sento mamma che frigge le melanzane. Effettivamente la sua parmigiana è proprio la fine del mondo".