Oggi si celebra la giornata internazionale dello Yoga

Si celebra oggi la Giornata Internazionale dello Yoga, nata con una risoluzione delle Nazioni Unite approvata nel dicembre del 2014, giornata che coincide con il solstizio d'estate. L'Italia, sin da allora, si è sempre unita alle celebrazioni, che quest’anno sono da casa. Per tutti gli appassionati di yoga e non solo sono state programmate sessioni yoga, incontri, classi di cucina e seminari con un occhio particolare all’esperienza che abbiamo tutti vissuto e che ha unito il mondo nella lotta alla pandemia.

L'obiettivo di questa giornata, fa sapere l'ambasciata indiana a Roma, è quello di incoraggiare la pratica yoga dalle proprie case, secondo il tema di quest'anno "Ghar ghar se- Yoga from Home" (Yoga da Casa) lanciato dal ministero dell'Ayush. Lo yoga, specialmente in questo momento, ha tanto da offrire e insegnare a tutti noi in tema di benessere fisico ed emotivo.

Con il supporto di medici ed esperti provenienti da dieci associazioni si parla dell’utilità dello yoga per sviluppare le nostre difese immunitarie e dell’apporto della pratica yogica per sostenerci emotivamente come individui e come comunità.