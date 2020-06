Coronavirus Lombardia, 143 nuovi casi e 3 morti

Foto Fotogramma

I morti dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 16.573 in Lombardia, con un aumento di 3 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati odierni diffusi dalla Regione Lombardia. Il totale complessivo dei positivi riscontrati nella Regione dall'inizio della pandemia a oggi è di 93.111, i nuovi casi sono 143 di cui 64 a seguito di test sierologico. Tra i nuovi casi, 83 vengono classificati come "debolmente positivi". La percentuale tra tamponi effettuati e nuovi casi positivi riscontrati è dell'1,8%. Attualmente i positivi sono 13.638 (-205).

Aumentano i guariti e i dimessi nella Regione: sono complessivamente 62.900, +345 rispetto a ieri. Calano le persone ricoverate in terapia intensiva: attualmente sono 51 (2 in meno nelle ultime 24 ore). Diminuiscono anche i ricoverati non in terapia intensiva: sono 1.047, -213 rispetto a ieri secondo i dati forniti dalla Regione. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 964.735 (+7.776).