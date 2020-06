Ratzinger è tornato al monastero Mater Ecclesiae

(Fotogramma)

Il Pontefice emerito è rientrato in Vaticano. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Ratzinger è di nuovo al monastero Mater Ecclesiae. Giovedì scorso la partenza improvvisa alla volta di Ratisbona per stare accanto al fratello don Georg, gravemente malato.

In questi giorni Ratzinger, "esausto ma contento" di stare accanto all’amato fratello, come è stato descritto, ha fatto anche un amarcord nei luoghi di famiglia. E' stato anche in preghiera sulla tomba dei genitori.