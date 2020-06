Zaia: "Troppi assembramenti, se torna virus nuove restrizioni"

Fotogramma

"In Veneto oggi abbiamo avuto due nuovi casi positivi, per un totale di 19247, mentre i ricoverati sono scesi a 223, con due pazienti in meno rispetto a ieri, i ricoverati in terapia rimangono stabili a 223, e nelle ultime ore abbiamo registrato un nuovo decesso, per un totale di 2003 dal 21 febbraio ad oggi, i dimessi invece sono stati 3543". Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. "Nel fine settimana abbiamo avuto molte segnalazioni di non rispetto delle misure di prevenzione e di assembramenti sulle spiagge o nelle piazze degli spritz. Certo, dal 10 aprile ad oggi il trend di nuovi casi positivi è in calo, ma anche oggi abbiamo registrato due nuovi casi positivi, il che significa che il virus continua a circolare, e quindi, siamo fortemente preoccupati dal ritorno del virus". "Il mio appello, ai giovani soprattutto, è quello di evitare gli assembramenti e di continuare ad usare la mascherina, perché se torna la reinfezione con questi assembramenti, bisogna tornare a restrizioni pesanti", ha ammonito quindi Zaia.

"Ho firmato oggi l'ordinanza per l'accesso alle case di riposo per anziani e gli altri centri, come quelli per disabili per permettere l'accesso dei familiari per la visita agli ospiti. Speriamo così che si sblocchi questa tragedia dell'isolamento degli anziani che ormai dura da oltre tre mesi. Nella stessa ordinanza si permette la presa in carico di nuovi ospiti da parte delle case di risposo", ha quindi annunciato il governatore, aggiungendo: "Il mio appello ai gestori quindi è quello di superare le ultime difficoltà e di aprire le case di risposo".