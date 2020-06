Zanardi, il camionista: "Non dormo, spero di poterlo abbracciare"

"Quello che è accaduto fa male, non si vive, non si dorme la notte". Lo ha detto, con voce spezzata dal dolore, l'autotrasportatore Marco Ciacci, 44 anni, residente a Castelnuovo Berardenga (Si), che si trovava alla guida dell'autocarro contro cui è andato a urtare Alex Zanardi.

"Sono giorni difficili, non riesco a dormire, passo le mie giornate a pensare a quel momento - ha raccontato il camionista a Sienanews - Forse quel giorno sarebbe stato meglio restare a casa, non mi sarei mai voluto trovare in quella strada. Adesso non rimane che sperare, non mi sento una vittima ma spero un giorno di poter riabbracciare Alex Zanardi".

L'autotrasportatore è indagato dalla Procura senese per il reato di lesioni gravissime da incidente stradale. "E' un atto dovuto", ha spiegato il procuratore capo Salvatore Vitello.

Zanardi, condizioni stabili: prognosi resta riservata