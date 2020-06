Zanardi, il compagno di staffetta: "Obiettivo Tricolore va avanti come omaggio ad Alex"

(Afp)

"La staffetta Obiettivo Tricolore non è una corsa e per questo non necessitava di autorizzazioni. La strada non andava chiusa e io non ho fatto trapelare nessun dubbio sull'organizzazione. Obiettivo Tricolore non è una gara e sta andando avanti per dare un segnale di forza ad Alex Zanardi, che tiene tantissimo a questa staffetta". Lo ha reso noto Enrico Fabianelli, ciclista paralimpico che il 19 giugno pedalava nella carovana di atleti disabili della staffetta con Alex Zanardi fino all'incidente, nei pressi Pienza (Siena), che ha coinvolto l'ex pilota di Formula 1.