Bibbiano, chiesti 24 rinvii a giudizio per l'inchiesta 'Angeli e demoni'

(Fotogramma)

Rinvio a giudizio per 24 indagati dell'inchiesta 'Angeli e Demoni', sugli affidi illeciti in Val d'Enza (Reggio Emilia), chiesto dalla Procura di Reggio Emilia. L'udienza preliminare è fissata per il 30 ottobre davanti al Gup del tribunale di Reggio Emilia.