Rocca di Papa, tutto pronto per la cerimonia blindata in ricordo del sindaco eroe Crestini

Sta per iniziare, intonato ora l’inno d’Italia dai bambini, la blindatissima cerimonia in ricordo del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini, morto da eroe nel palazzo del "suo" Comune in fiamme. L’evento, promosso dalla cooperativa Auxilium, si svolge nel centro di accoglienza Mondo Migliore alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente della Cei, Gualtiero Bassetti.