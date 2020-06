Zanardi, quarta notte in terapia intensiva: condizioni stabili

Fotogramma

Quarta notte trascorsa in terapia intensiva per Alex Zanardi al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove si trova ricoverato da venerdì sera dopo l'intervento neurochirurgico per i traumi al cranio e al volto riportati a seguito dell'incidente con l'handbike contro un tir lungo la stra provinciale 146 nel comune di Pienza (Si). "Le condizioni del paziente sono stabili, non si sono registrate novità significative", fa sapere l'ospedale. Le condizioni dell'ex pilota anche se stabili restano gravi. L'ex pilota di Formula 1 continua ad essere tenuto in coma farmacologico. Un nuovo bollettino medico sarà emesso intorno a mezzogiorno.

Sono ripresi, intanto, gli interrogatori da parte della Procura di Siena volti a chiarire gli aspetti logistico-organizzativi della staffetta 'Obiettivo Tricolore' durante la quale è rimasto ferito Zanardi durante l'incidente stradale con un camion nel comune di Pienza (Si).