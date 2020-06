"Bisogna essere esperti del male", così parlava il funzionario dell'ufficio condono di Roma

(Fotogramma)

"Abbiamo risolto brillantemente con un ricamino... ci siamo inventati una lettera...e così abbiamo concordato per me 1500... zona vincolata... abuso edilizio...aveva fatto impiccio, me so’ inventato delle cose... bisogna essere come si dice dal punto di vista del procuratore di Roma esperti del male per concepire una cosa di questo tipo ...una mente perversa". Così parlava uno degli arrestati, funzionario per lungo tempo assegnato all’ufficio del condono edilizio, intercettato mentre illustrava la strategia criminosa.

L’uomo insieme ad altre cinque persone è finito ai domiciliari dopo le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto procuratore Nadia Plastina, che hanno portato alla luce un sistema di corruzione all’ufficio del condono edilizio del Comune di Roma. E uno dei presenti commenta nella conversazione intercettata contenuta nell’ordinanza "ah quindi bravissimo, è da galera questa cosa".