Bper Banca, gli studenti vincitori del concorso 'Grande!'

Si è appena conclusa con successo la quarta edizione di 'Grande!', l’iniziativa di edutainment di Bper Banca dedicata agli studenti delle ultime tre classi della scuola primaria. Il progetto si pone da sempre l’obiettivo di insegnare alcune nozioni basilari di economia ai bambini e di stimolarli all’apprendimento attraverso il gioco.

Nonostante la chiusura delle scuole, la partecipazione di insegnanti e ragazzi è stata positiva e in questi giorni sono stati assegnati i premi alle dieci classi che hanno realizzato gli elaborati più belli. I riconoscimenti, che consistono in forniture di materiale didattico, saranno consegnati alla riapertura delle scuole. La traccia del concorso di quest’anno era il Palazzo delle Meraviglie.

I bambini potevano associare a ogni finestra dello stabile un’immagine rappresentativa e di valore: un racconto, un simbolo, un oggetto, un sentimento o un momento importante della loro vita. Alcuni elaborati sono stati consegnati in forma cartacea, ma c’è stata una risposta significativa anche sulla piattaforma online.

I sentimenti espressi dai bambini sono stati molto vari: la voglia di tornare in classe per riabbracciare i compagni, il valore della famiglia, dello sport e del tempo libero in compagnia degli amici. Alcune testimonianze molto toccanti sono arrivate da bambini che hanno raccontato per esempio il momento dell’adozione e della conoscenza con i propri genitori. Come ogni anno, leggere e osservare gli elaborati è stato un’occasione di riflessione anche per i giurati.

Ecco l’elenco delle dieci classi vincitrici: V B della Scuola Primaria Quinto Martini di Seano Carmignano (Po); IV U della Scuola Primaria Paolantonio nell’omonima frazione a Sant’Egidio alla Vibrata (Te); V B della Scuola Primaria San Francesco di Scandiano (Re); III A della Scuola Primaria Don Locanetto a Rivoli (To); IV A della Scuola Primaria I.C. 1 di Giulianova (Te); V I della Scuola Primaria Gianni Rodari di Barletta (Bt); III B della Scuola I.C. Via Savinio di Roma; V U della Scuola Primaria G. Agnelli di Riolo (Lo); IV U della Scuola Primaria Egisto Malfatti di Viareggio (Lu); IV B della Scuola Primaria Don Milani di Prato (Po).

Una menzione speciale è inoltre andata alla I B della Scuola Pietro Scuderi di Linguaglossa (Catania), fuori graduatoria perché si tratta di una Prima classe, mentre il concorso è destinato alle ultime tre classi della primaria. Sul sito bper.it e sui canali social dell’Istituto sono presenti sezioni dedicate con alcune curiosità e le foto più significative degli elaborati.