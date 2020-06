Coronavirus, altri 30 morti in Italia

Foto Fotogramma

Sono 30 i morti in Italia nelle ultime 24 ore per Coronavirus. Lo rende noto la Protezione Civile, precisando nel bollettino quotidiano che c'è stato un ricalcolo nella provincia autonoma di Trento con 61 deceduti in meno rispetto a quanto precedentemente comunicato (oltre a 447 guariti e 387 casi in più). Sale a 34.644 il totale dei decessi. Rispetto a ieri i contagi nel Paese sono aumentati di 190, per un totale di 239.410 dall'inizio dell'emergenza. Gli attualmente positivi sono 18.6755 (-918): in ospedale 1.610 persone, mentre altri 107 pazienti si trovano in terapia intensiva (-8 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 16.938 persone. Il totale dei guariti sale a 186.111 (+1.526). In tutto sono stati eseguiti 5.107.093 tamponi (+53.266) per 3.111.364 casi testati. Cinque Regioni più Trento hanno registrato zero nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

I dati dell'emergenza