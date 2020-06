Coronavirus, 88 nuovi casi e 7 morti in un giorno in Lombardia

I nuovi positivi al Covid19 in Lombardia sono 88, di cui 17 a seguito di test sierologico, su 9.099 tamponi. Sono i dati aggiornati del bollettino della Regione Lombardia: il rapporto tra positivi e tamponi è lo 0,97% oggi. Gli attualmente positivi scendono a 12.227, -677 rispetto a ieri dopo 758 nuovi guariti o dimessi. I morti nelle ultime 24 ore sono sette. A Milano sono 29 i nuovi positivi, di cui 17 in città. Seguono Bergamo (+15) e Brescia (+14). Nelle altre province, numeri molto bassi: a Como sono 2 in più, a Cremona +3, a Lecco +2, a Monza +1. A Lodi sono 6, a Mantova 10, a Pavia 3. Sono invariate Sondrio e Varese.