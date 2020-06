Emilio Fede torna a casa, arresto convalidato senza misura cautelare

(Fotogramma)

Nessuna misura cautelare per Emilio Fede, che può quindi lasciare Napoli e tornare a Segrate (Milano) dove sta scontando gli arresti domiciliari. Lo ha deciso il gip di Napoli nell'udienza di convalida dell'arresto avvenuto nella serata del 22 giugno. L'ex direttore del Tg4 sta scontando ai domiciliari la condanna a 4 anni e 7 mesi passata in giudicato nell'ambito del processo Ruby Bis, ma si era recato a Napoli per festeggiare il suo 89esimo compleanno in compagnia della moglie. Con quest'ultima è stato trovato dai carabinieri in un ristorante sul lungomare partenopeo e arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. Fede ha atteso l'esito dell'udienza di convalida in albergo. Il gip di Napoli ha convalidato l'arresto, ma non ha disposto alcuna misura cautelare nei suoi confronti, inviando gli atti a Milano per competenza territoriale.