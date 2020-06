"Fine pandemia è lontana anche per Italia"

(Fotogramma)

"Tecnicamente una pandemia si definisce terminata da 40 giorni consecutivi a zero casi nel mondo. Siccome ieri si è avuto il record di singoli casi in un giorno, siamo ben lontani a livello mondiale, ma anche nazionale, dal raggiungere questo obiettivo". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica.

"Se volessimo applicare anche all'epidemia in corso in Italia questo concetto - prosegue - dovremmo considerare che può considerarsi non conclusa del tutto, essendoci una pandemia a livello globale e dunque sempre il rischio che il virus torni importato da altri Paesi, però ridimensionata e controllata, quando ci sarà un periodo prolungato con zero casi. Cosa che cominciava ad esserci in alcune Regioni a giugno, ma che molto probabilmente non si verificherà, perché abbiamo questa forte impressione".