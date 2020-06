Lamorgese: "Con incertezza sociale crescita dissenso social e nelle piazze"

La manifestazione del Circo Massimo

(Adn)

"L'attuale clima di incertezza sociale e le difficoltà economiche hanno agevolato la nascita di molteplici sigle che attraverso i social network hanno promosso manifestazioni di dissenso trovando favorevoli condizioni per una saldatura delle istanze contestative. A ciò si aggiunge il fenomeno della politicizzazione delle curve che vedono associarsi nell'azione di proselitismo negli stadi con la presenza sistematica nelle piazze allorché si svolgono manifestazioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante un question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione presentata dal Partito Democratico sugli incidenti che si sono verificati alla manifestazione del Circo Massimo del 6 giugno.

"In particolare - continua Lamorgese - per quanto riguarda la manifestazione del 6 giugno, i promotori, esponenti di Forza Nuova avevano richiesto preventivamente piazza del Popolo, ma in considerazione dell'elevato numero di partecipanti previsti, circa 6mila persone, che non avrebbe garantito il rispetto delle distanze, veniva individuato il Circo Massimo anche per motivi di ordine pubblico, valutazioni effettuate nel corso di due riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia, convocate dalla prefettura di Roma nella giornata del 3 e del 4 giugno, e di un successivo tavolo tecnico svoltosi in questura".

"E' stato predisposto un dispositivo rafforzato con l'impiego di 470 operatori di polizia, due veicoli speciali dotati di idrante e due elicotteri. Dopo l'inizio della manifestazione, alla quale hanno manifestato circa 1.200 persone, quindi un numero ridotto rispetto a quello previsto, nascevano accesi diverbi e litigi. Un gruppo di manifestanti ha spintonato i giornalisti per poi affrontare con lanci di oggetti le forze dell'ordine. In seguito ai fatti descritti sono state identificate 230 persone, di cui 13 fermate per approfondimento, due arrestate per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre un carabiniere e quattro poliziotti, a causa dello scoppio di una bomba carta, hanno riportato lievi lesioni. Sono in corso approfondimenti da parte della Digos di Roma per identificare altri responsabili", ha concluso il ministro Lamorgese.