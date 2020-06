Coronavirus, in Italia altri 34 morti e 296 positivi

Fotogramma

Con i 34 morti registrati nelle ultime 24 ore, sale a 34.678 il numero dei decessi con coronavirus. I pazienti attualmente positivi sono 18.303 (-352 da ieri), il numero complessivo dei guariti sale a 18.725 (+614) mentre i casi totali sono ora 239.706 casi totali (+296 da ieri)

Sono 1.515 i ricoverati con sintomi (-95), 103 in terapia intensiva (-4), 16.685 in isolamento domiciliare (-253). In tutto sono stati effettuati 5.163.154 tamponi (+56.061).

Il bilancio dell'emergenza in Italia