Covid, in Lombardia 22 morti in 24 ore

Fotogramma

Sono 22 le persone morte risultate positive al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo comunica Regione Lombardia. Dall'inizio della pandemia i decessi nella Regione sono stati 16.608.Sono intanto 622 le persone positive ricoverate negli ospedali lombardi, 70 in meno rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva, comunica ancora la Regione Lombardia, sono 48, invariati da ieri. I guariti e i dimessi sono 64.831, aumentati di 383 unità nelle ultime 24 ore. 170 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati da inizio pandemia, spiega ancora la Regione, è di 93.431 casi. Gli attualmente positivi sono 11.992, in calo di 235 unità rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 9.832 e la percentuale dei casi positivi sul totale dei campioni giornalieri è salita all'1,7%.

In particolare, sono 24.267 le persone risultate positive al coronavirus in provincia di Milano dall'inizio dell'epidemia, in aumento di 28 unità rispetto a ieri. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 14.271 (+79), a Brescia 15.543 (+24), a Como 4.078 (+8), a Cremona 6.596 (+6), a Lecco 2.821 (+1), a Lodi 3.566 (+1), a Mantova 3.463 (+6), a Monza e Brianza 5.745 (+4), a Pavia 5.554 (+5), a Sondrio 1.575 (+6) e a Varese 3.878 (+1).