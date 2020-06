Covid, il report: in Italia positivi in calo

Fotogramma

In calo gli italiani attualmente positivi a Covid, 19.573. Secondo i dati aggiornati al 23 giugno, la percentuale sulla popolazione nazionale è pari allo 0,03%, mentre era lo 0,4% la settimana scorsa. Si registra un forte decremento in Piemonte, passato dallo 0,08% (al 16 giugno) allo 0,04% di questa settimana, nelle Marche (dallo 0,07% allo 0,03%) e in Emilia-Romagna (dallo 0,05% allo 0,02%). Quest’ultima si piazza anche sotto la media nazionale (0,03%). Sono alcuni dei dati emersi della 13.esima puntata dell’Istant Report Covid-19 realizzato dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems).

Anche nelle altre regioni il report fotografa un decremento generale, che evidenza la scomparsa del gradiente nord-sud finora evidente. Secondo il gruppo di lavoro coordinato da Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione aziendale nella facoltà di Economia della Cattolica, la percentuale dei casi totali (238.833) sulla popolazione italiana è invece leggermente aumentata, passando da 0,39% a 0,40%.

Di nuovo in calo i tamponi per la diagnosi di Covid-19. Il trend nazionale è tornato a scendere: rispetto alla settimana scorsa, in Italia il tasso per 100.000 abitanti è passato da 6,25 a 5,93. Relativamente al tasso settimanale di nuovi tamponi, i valori più alti vengono registrati nelle regioni del nord (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), mentre il più basso in Sicilia (2,48).