Focolaio Liguria, 12 nuovi contagi in Rsa Genova

(Fotogramma)

Sono 14 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Liguria segnalati nel bollettino quotidiano emesso dalla task force della Regione con gli aggiornamenti sull'emergenza covid. Di questi, 12 sono stati registrati in una Rsa genovese. In totale i test effettuati da inizio emergenza sono 141.472, +1.562 nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati in Liguria sono in tutto 57, 3 in meno di ieri, 1 ancora in terapia intensiva. I decessi registrati da inizio emergenza sono 1556.