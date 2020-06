Scuola, Cgil: "1 miliardo di risorse non sufficiente"

Fotogramma

"Il cruscotto era stato già anticipato ieri dalla ministra. Certamente ogni supporto o strumento che viene offerto per consentire il calcolo delle misure necessarie al distanziamento è importante. Ma il nodo vero, ribadiamo, è la mancanza di risorse: 1 miliardo non è sufficiente". Lo ha affermato all'Adnkronos Francesco Sinopoli della Cigil Scuola Federazione Lavoratori in merito alla nuova bozza per le linee guida sul rientro a scuola a settembre.

"L'obiettivo è la didattica in presenza e dalle indiscrezioni sembrerebbe che vi sia stato un ridimensionamento della Dad, e se così fosse per noi è sicuramente positivo. E la didattica in presenza deve essere per tutti e non può dipendere dalle singole scuole o dai contesti territoriali. - ha aggiunto Sinopoli - Sarebbero necessari almeno altri 3 miliardi. Questa è una scommessa, è un''occasione' per fare grande la scuola e per investire in essa, in infrastrutture di qualità e nel personale".