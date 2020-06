Scuola, ecco le nuove linee guida

Fotogramma

Un "cruscotto informativo che sarà reso disponibile alla consultazione" in grado anche di segnalare, rispetto all'edilizia scolastica, le criticità ossia "i casi in cui gli spazi delle aule didattiche espresse in metri quadrati non siano sufficienti ad accogliere tutti gli studenti iscritti". Una cabina di regia Covid-19 con regioni ed enti locali per consentire un "coordinamento nazionale delle azioni su tutto il territorio" e un "monitoraggio" per valutare ogni possibile intervento, su specifiche situazioni, prevedendo, ove strettamente necessario" ulteriori "incrementi di organico, aggiuntivi, di personale scolastico per le istituzioni scolastiche statali". Sono alcune delle novità introdotte nella nuova bozza di linee guida del 'Piano scuola 2020-2021', che l'Adnkronos ha potuto visionare.

Nel documento, per quanto riguarda le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa "esclusivo rinvio al documento tecnico del Cts del 28 maggio 2020 e e ai successivi aggiornamenti". Per quanto riguarda il distanziamento fisico si ricorda l'indicazione del Cts secondo cui "il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione ... ".

Resta comunque la possibilità da parte del Cts "di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell'obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto della scuola primaria), per tutta la durata della permanenza a scuola e nei diversi ordini e gradi, una volta che possa essere garantito l'assoluto rispetto del distanziamento fisico sopra menzionato sulla base dell'andamento dell'epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali". Nella nuova bozza resta, come previsto nel precedente documento, la possibilità di prevedere turni differenziati e lezioni anche di sabato.