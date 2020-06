Scuola, De Luca attacca: "Da ministero dilettantismo e superficialità"

Fotogramma

"Piena solidarietà e vicinanza al mondo della scuola. Non ci sono parole per gli elementi di dilettantismo e superficialità dimostrata in queste settimane dal Ministero della Pubblica istruzione in relazione alle problematiche per l'apertura del prossimo anno scolastico". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Ribadiremo in tutte le sedi - prosegue De Luca - l’urgenza di assumere decisioni in relazione agli organici e alla definizione di linee guida che non siano astratte e tendenti a scaricare responsabilità su dirigenti, insegnanti e personale scolastico, oltre che sugli enti locali, senza peraltro fornire le indispensabili risorse. Saremo vicini alle famiglie al mondo della scuola, e sosterremo la loro battaglia nelle prossime settimane. In particolare, tra l'altro, sugli incrementi degli organici di fatto per personale docente, Ata, e personale amministrativo; sulla proroga dei contratti in essere fino a nuova nomina, sui fondi per l'edilizia e per gli arredi", conclude De Luca.