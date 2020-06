Buzzi: "Liberazione notizia inaspettata, sono felice"

"La liberazione è per me un notizia inaspettata, non avendo presentato un’istanza, ma scaduti i termini massimi di custodia cautelare la Corte d’Appello ha proceduto. Una scarcerazione che rende felice me e la mia famiglia e come prima cosa porterò mia figlia a prendere un gelato nel quartiere". A dirlo all’Adnkronos Salvatore Buzzi, uno dei protagonisti dell’inchiesta ‘Mafia Capitale’, tornato libero dopo l’ordinanza della corte d’Appello di Roma. Per Buzzi è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Roma.

Per il futuro? "Aspetto con serenità che il processo d’Appello bis ridetermini le pene", sottolinea.