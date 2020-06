Coronavirus, in Italia altri 30 morti e 259 contagi

(Afp)

Altri 30 morti e 259 contagi sono stati registrati in Italia nelle ultime 24 ore per Coronavirus. Lo rende noto la Protezione Civile nel bollettino quotidiano. Le vittime di Covid 19 salgono a 34.708 mentre i casi raggiungono quota 239.961. Gli attualmente positivi sono 17.638, 665 in meno di ieri.

Aumentano i pazienti in terapia intensiva rispetto a ieri, con un incremento di due persone ricoverate. Oggi si contano 105 persone nelle rianimazioni italiane mentre ieri erano 103. Calano invece i ricoverati con sintomi: 159 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.356 persone in ospedale.

Sono 890 i nuovi guariti per un totale di 187.615 unità.