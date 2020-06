Covid, Statale Milano e Sapienza Roma in top 10 mondiale per ricerca

(Fotogramma)

L'università Statale di Milano e la Sapienza di Roma sono tra i 10 atenei al mondo che più stanno contribuendo alla ricerca su Covid-19. Nella 'top ten' compilata da Scopus, database scientifico creato dalla casa editrice Elsevier, l'università milanese compare al quinto posto mentre quella romana all'ottavo. Prima l'americana Harvard.

Dopo la Harvard University che occupa il primo gradino del podio, il secondo e il terzo è occupato dalla Cina con la Huazhong University of Science and Technology e la Wuhan University, ateneo della megalopoli primo epicentro della pandemia da coronavirus Sars-CoV-2. In quarta posizione c'è la Francia con l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, seguita dalla Statale di Milano. Sesta l'University of Toronto, Canada, e settimo l'University College London in Gb. Quindi la Sapienza di Roma, ottava, seguita dalla Johns Hopkins University (Usa) e ancora in Gb dalla University of Oxford.

"Questo risultato prestigioso - commenta Maria Pia Abbracchio, prorettore alla Ricerca della Statale di Milano riflette le competenze interdisciplinari e consolidate della Statale, non solo nei settori della virologia, infettivologia, immunologia e delle scienze mediche in generale - precisa - ma anche della biologia molecolare, chimica, fisica e farmacologia. E' anche il risultato dell'investimento fatto dall'ateneo, fin dall'inizio della pandemia - ricorda il prorettore - nel promuovere le ricerche spontanee della Statale su Covid-19 attraverso un fondo di finanziamento interno straordinario per studi che portassero a risultati concreti in tempi brevissimi". Secondo i dati Scopus, evidenziano da UniMi, "abbiamo 211 pubblicazioni, 779 citazioni e 6,83 di field weighted citation impact, l'indicatore di impatto citazionale".

"L'ateneo - dichiara il rettore della Statale di Milano, Elio Franzini - ha risposto in maniera coesa e unanime" alla sfida coronavirus "mettendo in gioco tutte le sue competenze pregresse, e cercando sinergie e collaborazioni fra i medici in prima linea in corsia e i ricercatori ai banchi del laboratori, in uno sforzo integrato e interdisciplinare che ha portato alla generazione di ben 233 progetti attualmente in corso".