Attacco hacker a sito Inps, indagini puntano su campagna Ddos

27 giu.

Proseguono le indagini sull'attacco hacker avvenuto il 1 aprile scorso al sito dell'Inps, nel giorno in cui partivano le procedure per l'erogazione del bonus agli autonomi. Che al blocco del sito abbia contribuito un attacco di Ddos emerge anche dal Report 2 dell’Organismo permanente di monitoraggio e analisi sui rischi di infiltrazione nell'Economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso. L'Organismo è composto da rappresentanti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Dia e della Direzione centrale per i servizi antidroga, con l’obiettivo di anticipare ogni iniziativa di espansione, di alterazione del mercato, di inquinamento del tessuto economico, di condizionamento degli appalti e delle gare pubbliche da parte della criminalità organizzata.

Nell'ambito delle "campagne Ddos", che consistono nel "provocare la paralisi di un servizio web, reso non più operativo attraverso richieste (interazioni) massive indirizzate ad uno specifico server", si legge nel report di cui l'Adnkronos ha potuto prendere visione, appare "inquadrabile il noto caso Inps''.

"Le specifiche evidenze acquisite", spiegano gli investigatori nel report, "hanno consentito di ricollegare a tale tipologia di attacco ai sistemi, le difficoltà di accesso, al sito dell'istituto, registrate durante il cosiddetto click day dello scorso 1 aprile, difficoltà che, in una prima fase, hanno ostacolato il perfezionamento della procedura necessaria all’erogazione dei benefici economici accordati dal governo per il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e subordinati".