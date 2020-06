Coronavirus Lombardia, 77 nuovi casi e 2 morti

Foto Fotogramma

I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 16.626 in Lombardia, +2 rispetto a ieri. E quanto emerge dai dati diffusi oggi da Regione Lombardia. I nuovi casi positivi sono 77, di cui 21 a seguito di test sierologici e 32 ‘debolmente positivi’.

Aumentano i guariti e i dimessi nella Regione più colpita: sono complessivamente 66.046 (nello specifico si tratta di 63.699 guariti e 2.347 dimessi) con un aumento di 723 persone nelle ultime 24 ore. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, dove i letti occupati sono a oggi 43, 4 in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva, che in totale sono 415 (-86). Complessivamente i tamponi effettuati risultano 1.014.321, di cui 9.568 nell’ultimo giorno.

Questi i nuovi casi per provincia: Milano 4 (di cui 1 a Milano città), Bergamo 22, Brescia 14, Como 5, Cremona 5, Lecco 1, Lodi 0, Mantova 6, Monza e Brianza 5, Pavia 4, Sondrio 0, Varese 10.