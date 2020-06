Due bambini trovati morti in casa, il padre suicida

Due bambini sono stati trovati morti in casa a Margno, in provincia di Lecco. A scoprire i corpi questa mattina è stata la madre nella casa di villeggiatura della famiglia. In una località poco distante è stato trovato il corpo del padre dei bambini che si sarebbe suicidato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco che hanno avviato le indagini.