"Guardia costiera libica ha catturato 70 persone in mare"

(Afp)

"Alle 23.18 una motovedetta della cosiddetta 'Guardia costiera libica' ha completato l'operazione di intercettazione e cattura di 'oltre 70 persone' tra cui donne e bambini piccoli a bordo del gommone segnalato da Watch The Med - Alarmphone 52 miglia a Nord est di Misurata". E' l'allarme lanciato da Mediterranea Saving Humans. "La nostra Mare Jonio, che si trovava a poche miglia di distanza, ha offerto la propria disponibilità ad imbarcare i naufraghi su un assetto più sicuro, che poteva garantire cure medico-sanitarie adeguate. I miliziani libici si sono rifiutati - spiegano sui social - Così come il comando della motovedetta libica ha negato informazioni sulla presenza di otto persone decedute e di una donna che avrebbe partorito a bordo, come invece i naufraghi avevano segnalato".

"Ancora una volta soldi e mezzi erogati dall'Italia alla Libia, insieme alla cooperazione degli altri governi europei, hanno portato alla deportazione di profughi in un Paese in guerra" scrive Mediterranea Saving Humans.