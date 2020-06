Roma, manca l'acqua: ecco dove

(Fotogramma)

Niente acqua domani in alcune parti di Roma. Acea Ato 2 comunica che per realizzare interventi di manutenzione straordinaria su una importante condotta di adduzione idrica, domenica 28 giugno dalle ore 00:30 alle ore 24:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico e abbasssamenti di pressione in alcune zone di Roma nord.

Nell'ambito del Comune di Roma sono interessate le zone di Grotta Rossa Est (Saxa Rubra), Grotta Rossa Ovest (Via Flaminia Nuova), Labaro, Settebagni, Colle Salario, Porte di Roma, Cinquina, Bufalotta Casal Boccone Tor San Giovanni, Sant’Alessandro Casal Monastero, San Basilio, Torraccia, Tor Cervara, Casal de Pazzi, Rebibbia, Talenti, Prima Porta, Colli d’Oro, Monte Sacro Alto, Monte Sacro, Sacco Pastore, Conca D’oro, Prati Fiscali, Prato della Signora, Tufello, Val Melaina, Fidene, Serpentara, Via Salaria (direzione GRA) dall’Aeroporto dell’Urbe a Castel Giubileo, Casale Nei, Marcigliana, Villa Spada, Cesarina. Nell'ambito del Comune di Guidonia: Colle Verde, Poggio Fiorito, Parco Azzurro.

Si potranno inoltre avere abbassamenti di pressione nei quartieri di Roma Ottavia e Casal del Marmo (ove le fontanelle rimarranno alimentate) e nella zona di Tor Lupara del Comune di Fonte Nuova. Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe alle citate, si legge sul sito dell'Acea.

Per limitare i disagi è stato predisposto un servizio di rifornimento idrico tramite autobotti in stazionamento presso una serie di indirizzi indicati sul sito dell'Acea.

Nelle zone di Casal Monastero, San Basilio, Casal de Pazzi, Rebibbia, Monte Sacro Alto, Sacco Pastore, Conca D’oro, Prati Fiscali, Prato della Signora, Tufello, Val Melaina rimarranno alimentate la maggior parte delle fontanelle stradali. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335. Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).