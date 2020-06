Coronavirus Lombardia, 97 nuovi casi e 13 morti

Foto AFP

Sono 97 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 'debolmente positivi'). Lo rende noto la Regione Lombardia. I pazienti guariti/dimessi sono invece 111 per un totale complessivo di 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi). Restano 43 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre cala il numero dei ricoverati non in terapia intensiva: 323 (-92). Quanto ai decessi se ne registrano 13 in più di ieri per un totale di 16.639 dall'inizio dell'emergenza. I tamponi effettuati sono invece 8.119 per un totale di 1.022.440. Questi i nuovi casi per provincia: I nuovi casi per provincia: Milano 16 di cui 4 a Milano città; Bergamo 20; Brescia 27; Como 1; Cremona 6; Lecco 3; Lodi 0; Mantova 4; Monza e Brianza 7; Pavia 6; Sondrio 2; Varese 3.