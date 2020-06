Carabiniere investito da rapinatori in fuga, è grave

(Fotogramma)

Un carabiniere di 48 anni è stato investito, stanotte, intorno alle 4, da un'auto in fuga nella zona di Mordano, nell'Imolese. Ora è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato un forte trauma cranico e diverse contusioni.

A bordo della vettura c'erano quattro uomini che, poco prima, avevano tentato una spaccata a Lugo, nel Ravennate. I militari avevano allestito un posto di blocco per intercettarli: due sono scappati a piedi mentre gli altri sono rimasti a bordo. L'auto, dopo aver fatto finta di fermarsi, è ripartita investendo il carabiniere. Un veicolo simile, un'Alfa Romeo 159, rubata venerdì a Imola, è stata poi incendiata in via Rivani a Bologna. I due sono ricercati per tentato omicidio. I carabinieri sono alla caccia di tutti i membri della banda.