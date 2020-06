Coronavirus: card. Re decano Collegio cardinalizio, 'ancora più eco per voce del Papa'

"Il dover restare in casa per evitare il contagio del Covid-19 ha suscitato un interesse straordinario nel vedere e soprattutto nell'ascoltare il Papa". E' quanto osserva il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, all'inizio della cerimonia per la celebrazione della messa di Papa Francesco nella Basilica Vaticana, in occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo patroni di Roma, con la tradizionale cerimonia di benedizione dei palli.

"La messa trasmetta ogni mattina dalla domus di Santa Marta in Vaticano è stata molto seguita e le lunghe serie di intenzioni di preghiera con le quali il Papa ha abbracciato tutti i colpiti da coronavirus ma anche tutte le categorie di persone coinvolte nel curare, nell'assistere, nell'accompagnare i malati e i moribondi, sono state fari di luce e di incoraggiamento a donarsi per gli altri e sono risultate di sostegno e di conforto, di sollievo e di consolazione per l'intera famiglia umana", sottolinea il cardinale Re.

"In questi mesi, la Chiesa si è rivelata, ancora una volta e di più, amica dei poveri e dei feriti dalla vita. E la voce del Papa ha acquistato nel mondo un'eco più grande e nuovo risalto", afferma il decano del Collegio cardinalizio, giudicando "felice l'iniziativa di istituire per la diocesi di Roma un fondo di solidarietà, allo scopo di fornire beni di prima necessità alle persone private dalla crisi della pandemia".