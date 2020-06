Covid, in Lombardia 78 nuovi positivi

Afp

Sono 78 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 'debolmente positivi'). E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. I pazienti guariti/dimessi sono 66.376 per un totale complessivo di 63.908 guariti e 2.468 dimessi. Stabili anche oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 43, mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 321 (-2). Un solo decesso è stato registrato invece nella Regione, facendo salire il totale dei deceduti a 16.640. Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati +7.991 per un totale di 1.030.431.

In particolare, sono 36 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano di cui 18 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 13, a Brescia 9, a Cremona 2, a Lecco 2, a Mantova 3. a Monza 3 e a Varese 5. Zero casi invece a Como, Lodi, Pavia e Sondrio.