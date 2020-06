Fotogramma /Ipa

Sono 840 gli attuali casi positivi al Covid19 nella Regione Lazio, di cui 637 in isolamento domiciliare, 190 ricoverati non in terapia intensiva, 13 ricoverati in terapia intensiva. 837 sono i pazienti deceduti, stabili rispetto a ieri, e 6428 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8105 casi.