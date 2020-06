Alarm Phone: "47 persone in pericolo, alla deriva da giorni"

Immagine di repertorio (Fotogramma /Ipa)

"Questa mattina, 47 persone in pericolo ci hanno chiamato da una barca in zona SAR europea. Sono fuggiti dalla Libia e dicono di essere in mare già da diversi giorni. Dicono di essere alla deriva. Le autorità competenti sono informate. Serve immediato soccorso!". Lo scrive Alarm phone su Twitter. "Le autorità di Malta e Italia rifiutano di nuovo le loro responsabilità di ricerca e soccorso. Rcc Malta non risponde neanche al telefono - dicono - Le 47 persone in pericolo sono in mare da 3 giorni senza acqua né cibo. Questo sta succedendo ora a solo 40 miglia da Lampedusa".

"47 persone, senza acqua e cibo, sono da tre giorni alla deriva. Si trovano adesso in zona SAR maltese, a poche miglia da Lampedusa. La #MareJonio è troppo distante per intervenire in tempo. Chiediamo alle autorità di Malta e Italia di soccorrere", l'allarme lanciato da Mediterranea Saving Humans dopo la notizia data da Alarm phone.