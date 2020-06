Forlì, scivola su roccia e cade per 10 metri: morta studentessa

Fotogramma

Voleva tuffarsi nelle acque della Grotta Urlante, nel fiume Rebbi, una delle cascate più belle di Premilcuore (Forlì-Cesena), ma è scivolata su alcune rocce e, dopo un volo di 10 metri, ha sbattuto violentemente il capo. Così ha perso la vita una studentessa 21enne di origine tedesca che studiava a Bologna nell’ambito del progetto Erasmus.

E’ successo ieri pomeriggio quando la ragazza, assieme a un gruppo di amici, era andata in gita nell’alto Rabbi. Secondo quanto si apprende, verso le 16 avrebbe superato una recinzione di sicurezza probabilmente per fare un tuffo, ma avrebbe perso l’equilibrio, scivolando. Sul posto sono immediatamente intervenuti 118 e carabinieri di Meldola per gli accertamenti ma la 21enne è morta nella corsa in ospedale.