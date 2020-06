Indagine su restauri cupola di S.Pietro, ditte appaltatrici: "Non siamo stati informati"

(Afp)

Preferiscono non commentare la notizia dell'indagine sulle presunte irregolarità negli appalti per i lavori di restauro della Cupola di San Pietro i rappresentanti delle ditte appaltatrici contattati dall'AdnKronos. "Non sono stato informato e anche se avessi avuto notizie non avrei potuto commentare in quanto siamo collaboratori della Fabbrica di San Pietro", si limita a dire uno dei rappresentanti che però non vuole comparire.

Nessuna dichiarazione sui documenti finiti nel mirino della magistratura del Vaticano, che ha proceduto all'acquisizione di atti, documenti e materiale informatico negli uffici di due alti funzionari della Fabbrica di San Pietro, l'ente deputato alla gestione delle opere necessarie per la realizzazione architettonica e artistica della basilica vaticana.