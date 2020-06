Ragusa, ucciso ex collaboratore di giustizia

(Fotogramma)

Ucciso nella notte un ex collaboratore di giustizia in Sicilia. La vittima, 50 anni, è stata trovata senza vita nelle campagne di Vittoria, nel ragusano. L'uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Per tutta la notte sono stati sul posto il medico legale e il pm di turno. A trovare il corpo del 50enne è stato un passante che era nella zona dove possiede un terreno, sulla strada che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Ragusa e dal commissariato.