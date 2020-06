Sala: "Tensione social si sta alzando, mai vista tanta aggressività"

(Fotogramma)

Nel periodo del lockdown “ho come l’impressione ci fosse, da parte dei sindaci, di fare da vigili che indirizzavano le opinioni, il giudizio, ma che fossimo guardati anche con un certo riguardo per il momento e per il fatto che eravamo in ufficio tutti i santi giorni”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, partecipando al meeting ‘Parole Ostili’.

“Nel post lockdown la situazione è peggiorata - ha sottolineato Sala - per cui quello che dobbiamo fare diventa ancora più importante. Non mi piace essere pessimista, non lo sono di natura ma la tensione, in generale, si sta alzando. Chi fa il mio lavoro sa che la gestione della comunicazione social bi-direzionale sta diventando più faticosa. Perché sia efficace e utile deve essere una comunicazione. Noi a volte usiamo i social per lanciare i nostri messaggi, ma il valore c’è quando diventa bi-direzione e qui iniziano i guai. Io non ho mai visto così tanta rabbia, maleducazione o aggressività come in questo periodo”.

Quindi ha concluso: “Noi non possiamo prescindere dal tentativo di parlare a tutti in tutti i modi, quasi cercando di prendere i mezzi che sono più graditi dai nostri interlocutori. Ma non possiamo non vedere la difficoltà del momento, per cui bene che la politica faccia quello che sta facendo, però se non si riesce a trovare qualche forma di gestione di attenzione al mondo dei social temo sia una battaglia persa per tutti noi”.