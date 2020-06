Sicurezza, vertice al Viminale per modifiche ai dl

Fotogramma

È appena cominciato al Viminale il vertice tra il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e gli esponenti della maggioranza per discutere le modifiche ai dl sicurezza. È la terza volta che il ministro e la maggioranza si riuniscono per trovare una quadra. Oggi il ministro avrebbe dovuto portare un testo che accoglieva diverse integrazioni in base alle proposte dei partecipanti al tavolo ma, a quanto si apprende, le indicazioni del Movimento 5 Stelle sono arrivate solo ieri al Viminale. Si prevede quindi un'altra riunione interlocutoria.

Al tavolo sono presenti il viceministro Matteo Mauri (Pd) e il responsabile sicurezza del Pd, Carmelo Miceli, Giuseppe Brescia e Vittoria Baldino per il M5S, Davide Faraone (Iv), Federico Fornaro e Loredana De Petris (Leu).