Egitto, Manfredi: "Su Zaki torneremo alla carica"

"Dobbiamo far pressione sul governo egiziano per fare in modo che Zaki abbia un processo giusto. Non può rimanere in carcere senza che ci sia un processo osservato dagli organismi internazionali". Lo ha detto il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, al termine del mini summit alla Statale di Milano con il governatore Attilio Fontana e tutto il sistema universitario lombardo, commentando la vicenda di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere in Egitto da mesi.

"Prima della pandemia - ha aggiunto Manfredi - erano cominciati degli incontri in tribunale. La pandemia ha rappresentato un momento di blocco delle procedure giudiziarie, comunque ritorneremo alla carica con il governo egiziano per garantire queste condizioni che ci sia una decisione rapida del futuro di Zaki e tutto venga fatto seguendo le regole internazionali".