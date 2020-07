Papa Francesco telefona al parroco di Corviale

Fotogramma

Francesco ai parrocchiani riuniti in streaming, passerà questa peste Papa Francesco ha telefonato al parroco di San Paolo della Croce, al Corviale a Roma, don Roberto Cassano, per salutare la comunità riunita via streaming per la festa di fine anno. Francesco ha ricordato la sua visita nella chiesa della periferia romana, svoltasi il 15 aprile 2018. E ha esteso il suo saluto a tutta la comunità, in particolare rivolto agli anziani. Quindi, il Papa ha impartito la sua benedizione, assicurando che "passerà questa peste", alludendo al coronavirus.