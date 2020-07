Salvini incontra Ordine medici, polemiche social dei camici bianchi

Sito Fnomceo

La Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, ha incontrato Matteo Salvini. "Un colloquio che si inserisce nel giro programmato con i rappresentanti dei partiti", ha precisato in un comunicato la Federazione. Ma il post dell'incontro pubblicato su Facebook, con foto annessa dei vertici della Fnomceo con il leader della Lega, ha scatenato le critiche dei medici. Dal "sono senza parole" allo "sconcertante da tanti punti di vista". C'è chi commenta poi nel merito, "dovreste scegliere meglio i politici di riferimento", citando una proposta di emendamento presentato da Salvini "che stabiliva che se l'azienda ospedaliera non muniva di dispositivi di protezione i medici non aveva alcuna responsabilità civile, penale, contabile e da rivalsa".

"Già lo scorso anno l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini ci aveva invitato al Viminale per discutere di provvedimenti normativi contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari - spiega nel comunicato stampa presidente della Fnomceo, Filippo Anelli - Ringraziamo quindi il senatore Salvini per questo appuntamento, nel quale abbiamo avuto modo di condividere i valori etici alla base della nostra professione e le nostre proposte per rafforzare il Servizio sanitario nazionale, in questa fase post emergenza Covid-19".