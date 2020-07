Attivazioni fraudolente servizi pagamento su conto telefonico, operazione Gdf a Milano

(Fotogramma)

Il Nucleo speciale Tutela privacy e Frodi tecnologiche della Guardia di finanza, coordinato dalla procura di Milano, ha condotto una vasta operazione a tutela dei consumatori su presunte attivazioni fraudolente di servizi a pagamento sul conto telefonico. In particolare, l’operazione riguarda presunti addebiti per servizi a sovrapprezzo senza il consenso degli utenti. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti anche presso la sede legale di WindTre. Missiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche in relazione alla posizione di Vodafone e Tim.